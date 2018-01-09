Malezya Başbakanı Rezak Suudi Arabistan'da

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Malezya Başbakanı Necip Rezak'ı Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajanı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ile Başbakan Rezak, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği imkânlarının yanı sıra bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin de yer aldığı belirtildi.

Malezya Başbakanı Rezak, 5 günlük Suudi Arabistan ziyaretine dün başlamıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman, geçen yıl şubat ayının sonlarında Malezya'ya gitmişti. Söz konusu ziyaret kapsamında, iş birliğini güçlendirmek için çeşitli alanlarda 12 anlaşma yapılmış ve merkezi Malezya'da olan "Kral Selman Küresel Barış Merkezi"nin kurulması kararlaştırılmıştı.