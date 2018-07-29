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Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

- Halkın yaptığı bağışlar iki ayda 41 milyon dolara ulaştı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

ANKARA (AA) - Malezya halkı, ülkenin dış borçlarının ödenmesine katkı sağlamak için hükümetin kurduğu "Ümit Fonu"na şimdiye kadar 41 milyon dolar bağışta bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile iki ayda halktan toplanan miktarın 41 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Malezya'nın Maliye Bakanı Lim Guan Eng, ne kadar para toplanacağı ile ilgili bir hedef olmadığını belirterek, halkın yaptığı bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını kaydetti.

Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.


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