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Malezya İçişleri Bakanı: "Malezya'da Hamas üyesi yok"

- İçişleri Bakanı Ahmed Zahid, 3 Hamas mensubunun ülkesinde olduğuna dair iddiaları reddetti

Malezya İçişleri Bakanı:

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya İçişleri Bakanı Ahmed Zahid Hamidi, ülkede üç Hamas mensubu olduğuna dair iddiaları yalanladı.

"The Star" gazetesinde yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Ahmed Zahid, üç Hamas mensubunun Malezya'da olduğuna dair haberleri yalanlayarak "Malezya’da üç Hamas mensubu olduğuna yönelik söylentinin farkındayız. Bunlar doğru değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Ahmed Zahid, konuyla ilgili Göçmen Bürosu yetkilileriyle görüştüğünü ve Hamas mensuplarının ülkeye girişinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bazı Arap ülkeleri ile Katar arasındaki diplomatik krize de değinen Ahmed Zahid, Katar ile diplomatik ilişkilerin sürdüğüne dikkati çekti. Ahmed Zahid, krizin bölgesel bir sorun olduğunu ve en kısa sürede çözülmesini arzu ettiklerini ifade ederek Arap ülkeleri arasında yaşanan krizde her iki tarafla dostane ilişkileri sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

"The Malaysian Insight" haber sitesi, İsrail basınına dayandırdığı haberinde Hamas’ın üst düzey komutanlarından Saleh el-Aruri’nin Katar’dan Malezya’ya geçtiğini iddia etmişti. Haberde bazı Arap ülkeleri ile Katar arasındaki diplomatik kriz çıkmasının ardından Katar’da bulunan Hamas üyelerinin sığınma talebi için aralarında Malezya ve Lübnan’ın da bulunduğu ülkelere gittiği öne sürülmüştü.

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Malezyada Hamas üyesi Yok
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