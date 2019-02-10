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Malezya palm yağı ihracatında Türkiye'de büyük potansiyel görüyor

- Sanayi Bakanı Şemsul İskender Mohd Akin, Malezya'nın Türkiye'ye palm yağı ihracatını artırmayı hedeflediklerini açıkladı

Malezya palm yağı ihracatında Türkiye'de büyük potansiyel görüyor
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KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Sanayi Bakanı Şemsul İskender Mohd Akin, palm yağı ihracatı pazarında Türkiye'nin büyük potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Devlet haber ajansı Bernama'ya konuşan Şemsul, Avrupa Birliği ülkelerinin palm yağı yasağı teklifi üzerine Malezya'nın Türkiye, Pakistan ve İran'a yönelik palm yağı ihracatını arttırmayı planladıklarını söyledi.

Şemsul, Türkiye'nin yılda 700 bin, İran'ın 600 bin ton palm yağı kullandığını, Pakistan'ın yıllık palm yağı kullanımının bir milyon tonu geçtiğini dile getirdi.

Bakan Şemsul, 3 ülkeyle palm yağı ticaretinin artması için yeni strateji belirleneceğine dikkati çekerek, "Bu ülkelerdeki endüstri aktörleriyle birebir ilişki içinde olacağız. Umarız palm yağında ve diğer ürünlerimizin satışlarında artış olur." diye konuştu.

Dünyanın en büyük 2. palm yağı üreticisi Malezya'da yılda ortalama 19 milyon ton palm yağı imal ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
IranMalezyaPakistanPalm YağıTürkiye
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