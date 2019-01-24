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Malezya yeni yerli araba için Katar ile iş birliği peşinde

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın üretmeyi planladığı yeni yerli araba için Katar ile iş birliği yapabileceği bildirildi.Malezya basınında çıkan haberlere göre Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Darell Leiking, Davos zirvesinde Katar'ın...

Malezya yeni yerli araba için Katar ile iş birliği peşinde
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KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın üretmeyi planladığı yeni yerli araba için Katar ile iş birliği yapabileceği bildirildi.

Malezya basınında çıkan haberlere göre Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Darell Leiking, Davos zirvesinde Katar'ın Ticaret ve Endüstri Bakanı Ali Ahmed al-Kuwari ile yeni yerli araba projesini görüştü.

Bakan Leiking'in Katarlı mevkidaşına yeni yerli arabanın üretimi için ortaklık teklifinde bulunduğu ve al-Kuwari'nin teklife sıcak baktığı belirtildi.

Leiking'in Katarlı yetkililerden, Malezya'nın otomotiv sektörüne ilişkin diğer alanlarda da yatırım yapmalarını istediği ifade edildi.

Malezya Ulusal Kalkınma Kurulu geçen ay, yeni yerli araba projesinin 2022'de hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Ekonomi Bakanı Muhammed Azmin Ali de yeni otomobil prototipinin bu yıl içinde halka sunulacağını söylemişti.

Başbakan Mahathir Muhammed, Haziran 2018'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hükümetin yeni bir yerli araba üreterek dünyaya açılmayı hedeflediğini belirtmişti.

İlk yerli araba Proton'un eski Başbakan Necip Rezak döneminde Çinlilere satıldığını hatırlatan Mahathir, Proton'un artık yerli araba olmadığını öne sürerek yeni yerli arabanın tamamen Malezyalılara ait olması gerektiğini vurgulamıştı.


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