Malezya yeni yerli araba için Katar ile iş birliği peşinde KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın üretmeyi planladığı yeni yerli araba için Katar ile iş birliği yapabileceği bildirildi.Malezya basınında çıkan haberlere göre Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Darell Leiking, Davos zirvesinde Katar'ın...

24 Ocak 2019 Perşembe 19:44