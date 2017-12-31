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Malezya'da 2018 coşkusu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya’da binlerce kişi başkent Kuala Lumpur’da yeni yıla coşkuyla girdi.Malezyalılar yeni yıl kutlamaları için başkent Kuala Lumpur’un sembol yapıtlarından biri olan Petronas Kuleleri önünde toplandı. Saatler 00.00’ı...

Malezya'da 2018 coşkusu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya’da binlerce kişi başkent Kuala Lumpur’da yeni yıla coşkuyla girdi.Malezyalılar yeni yıl kutlamaları için başkent Kuala Lumpur’un sembol yapıtlarından biri olan Petronas Kuleleri önünde toplandı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde, şehir merkezinde havai fişek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi hava fişek gösterileriyle sevinç çığlıkları atarken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Şehir merkezindeki yeni yıl etkinlikleri kapsamında konserler verildi.Bazı Malezyalılar ise yeni yıla camilerde girmeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
MalezyaYeni YılKuala Lumpur
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