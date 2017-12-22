Malezya'da ABD'nin Kudüs kararına tepki

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya’nın Putrajaya şehrinde ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için “Kudüs Mitingi” düzenlendi.



Putrajaya'daki Putra Camisi’nde cuma namazının ardından gerçekleşen mitinge, Başbakan Necip Rezak, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri dahil yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Katılımcılar İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, “Kudüs’e Sahip Çık”, “Siyonistlere Hayır”, “Kahrolsun İsrail” gibi pankartlarla ABD’nin Kudüs kararını protesto etti.



Gösteride konuşan Rezak, ABD Başkanı Donald Trump’un Filistin’i destekleyen ülkelere karşı finansal tehditlerine değinerek, “Hiçbir zaman ABD’den borç veya yardım istemedik. Aksine onlar bizden birçok konuda yardım istiyor. Mesela uçaklarını satın almamız konusunda bizden yatırım yapmamızı istemesi gibi.” diye konuştu,

- "Müslümanlar arasındaki dayanışmayı tsunami haline getirelim"



Rezak, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı Müslümanlara birlik çağrısı yaparak şunları kaydetti:

“Aramızda olan siyasi farklılıkları unutalım. Sorunlara karşı birleşebilme kabiliyetine sahibiz. Yeşil, kırmızı, turuncu veya başka renkte olup olmadığımız önemli değil. Aynı amacı paylaştığımız sürece, bu sorunları aşabiliriz. Bu dayanışmayı İslam'ın yükselişi için bir tsunami haline getirelim.”

- “Ne olursa olsun İslam’ın kutsallığından taviz vermeyeceğiz”

Rezak, Müslümanların değerlerine her zaman sahip çıkacağını belirterek, “Bizim gururumuz ve onurumuz var. Trump'la ilişkilerim iyi olabilir. Ancak, ne olursa olsun İslam’ın kutsallığından taviz vermeyeceğiz.” dedi.

- “Erdoğan çağırdığında bütün toplantılarımı iptal ettim”



Rezak, Türkiye’nin Kudüs konusundaki çabalarından övgüyle söz etti.



Türkiye’nin Kudüs konusundaki hassasiyetine dikkati çeken Rezak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Kudüs açıklamasından sonra beni aradı ve 13 Aralık’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne çağırdı. O tarihlerde başka temaslarım olacaktı. Ancak bu konudan daha önemli birşey olamazdı.” ifadelerini kullandı.







