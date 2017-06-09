Malezya'da Sulu Sultanlığı çatışması faillerine idam cezası

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da 2013'te yaşanan Sulu Sultanlığı çatışmasının faillerinin ömür boyu hapis cezası, idam cezasına çevrildi.

The Star'da yer alan habere göre, temyiz mahkemesi, Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaleti ile Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinde toprak iddiasında bulunan Sulu Sultanlığı'nın lideri olduğunu öne süren III. Cemalül Kiram'ın emriyle Sabah eyaletindeki Lahat Datu bölgesine çıkarma yapan 9 silahlı kişinin cezasını, idam cezasına çevirdi.

Üç kişiden oluşan mahkeme heyeti, kararın, söz konusu şahısların, bilinçli olarak komşu ülkeye tasarladıkları saldırının, Malezya Kralı'na savaş anlamına geldiği gerekçesiyle verildiğini açıkladı.

Sabah eyaletindeki Yüksek Mahkemenin, geçen yıl aralarında III. Cemalül Kiram'ın oğlunun da bulunduğu, Filipinler vatandaşı 9 kişiye verdiği ömür boyu hapis cezası, temyiz mahkemesine taşınmıştı.

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinin sultanı olduğunu iddia eden III. Cemalül Kiram'ın emriyle harekete geçen Filipinliler, 9 Şubat 2013'te bir botla geldikleri Borneo Adası'nın kuzeyinde Sabah eyaletinin Lahad Datu bölgesini "Sulu Sultanlığı"na ait olduğu gerekçesiyle işgal etmişlerdi.

Malezya güvenlik güçlerinin, Kiram'ın kardeşi Agbimüddin Kiram'ın komutasındaki yaklaşık 200 kişilik gruba karşı düzenlediği operasyonda 56 Filipinli ve 8 Malezyalı polis ölmüştü. Malezya polisi ayrıca silahlı kişilerle bağlantılarının soruşturulması için 85 kişiyi gözaltına almıştı.

III. Cemalül Kiram, 20 Ekim 2013'te, 75 yaşında organ yetmezliğinden ölmüştü.