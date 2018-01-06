Malezya'da

KUALA LUMPUR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker "Türkiye ve Malezya, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadeleye etmeye devam edecek." dedi.



Eker, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ve Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı Malezya'nın Putrajaya kentinde düzenlenen Putrajaya Uluslararası Güvenlik Diyaloğu (PISD) toplantısına katıldı.



Eker toplantıda yaptığı konuşmada, İslam dünyasının iç ve dış sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek "Bu sorunların üstesinden gelmek için ciddi bir mücadele pusulası gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Aşırıcılıkla hem yüzleşmek hem de bu soruna çözüm bulmak gerektiğini vurgulayan Eker, "Dünya silahlı çatışmalar, insanlık krizi, ekonomik kriz ve kaynak yetersizliği gibi ciddi problemlerle yüzleşmektedir. Terörizm ve her türlü çatışma bu sorunlardan ortaya çıkar." diye konuştu.



- "FETÖ alışılmadık bir terör örgütüdür"



Eker, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda çok büyük tecrübeye sahip olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:



"DEAŞ, PKK/YPG/PYD ve FETÖ gibi çok sayıda terör örgütüyle aktif olarak mücadele ediyoruz. Bunların arasında 15 Temmuz'da 250 masum hayatın kaybına yol açan ve 2 bin 500 kişinin yaralanmasına neden olan darbe girişimini düzenleyen FETÖ alışılmadık bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, gizli bir ağ üzerinden çalışır ve gizli pozisyonlarla kilit konumlara sızar. FETÖ, yalnızca Türkiye için değil, ülkelerinde faaliyet göstermelerine izin veren diğer tüm devletlere yönelik bir tehdittir. FETÖ faaliyetlerini durdurmak için yaptıkları iş birliğinden dolayı Malezya'ya teşekkürlerimi sunmak isterim.”



Toplantıya katılan Malezya Başbakanı Necip Rezak konuşmasında, tüm ülkelere aşırıcılık ve teröre karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.



Rezak, Güneydoğu Asya'da Malezya'nın terör örgütlerinin hedeflerinde olan bir ülke olduğunun altını çizerek "Malezya teröristlere karşı tüm unsurlarıyla hazır olmalıdır. Güvenlik güçlerimizi daha da güçlendirerek teröristleri yok etmeye hazır durumda olmalıyız." dedi.



Şimdiye kadar DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye ve Irak'a giden Malezya vatandaşlarının sayısının 95 olduğunu kaydeden Rezak, bunların 34'ünün gittikleri bölgelerdeki çatışmalarda hayatlarını kaybettiğini söyledi.



Rezak, Malezya'nın hiç bir zaman teröre teslim olmayacağını vurguladı.



Eker toplantı sonunda Malezya Başbakanı Rezak ve Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed Zahid Hamidi ile görüştü.



AA muhabirine konuşan Eker görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirterek, “Başbakan ve yardımcısına Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını sundum. Onlar da Türkiye'nin temsilci göndermesinden çok mutlu olduklarını belirtti. Terörle mücadele konusuna da değindik. Türkiye ve Malezya, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadeleye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Eker, Aktay ve Kavakçı, toplantının ardından başkent Kuala Lumpur'da Yunus Emre Ensititüsü'nü ziyaret etti.



