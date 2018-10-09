Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Malezya'dan dış borcun kapanması için yeni hamle

- Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Dış borcun ödenmesine katkı sağlamak için vergilerde değişikliğe gidebiliriz. Bunun yanı sıra arsa gibi devlete ait mülklerin satışı da mümkün olabilir" - Halkın dış borcun ödenmesine katkı sağlamak için yaptığı bağışlar 4 ayda 48 milyon dolara ulaştı

Malezya'dan dış borcun kapanması için yeni hamle
banner17

ANKARA (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dış borcun ödenmesine katkı için vergilerde değişikliğe gidebileceklerini söyledi.

Eski Başbakan Necip Rezak döneminde Malezya'nın dış borcunun yaklaşık 252 milyar dolara ulaştığını kaydeden Mahathir, "Dış borcun ödenmesine katkı sağlamak için vergilerde değişikliğe gidebiliriz. Bunun yanı sıra, arsa gibi devlete ait mülklerin satışı da mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng de eski hükümetin başlattığı projelerin durdurulması konusuna değinerek, "Necip'in başlattığı projeleri devam ettirmek aptallık olur." dedi.

Malezya, geçen ay önceliğinin ülke borcunu ödemek olduğunu, bu nedenle Çin’in yapımını ve finansmanının büyük kısmını üstlendiği yaklaşık 3 milyar dolarlık boru hattı projesini iptal ettiğini açıklamıştı.

- Malezya halkından ülke borcu için 48 milyon dolar

Öte yandan, Malezya halkı da dış borcun ödenmesine birikimleri ile destek veriyor.

Dış borcun ödenmesine katkı sağlaması için açılan "Ümit Fonu" ile 4 ayda toplanan para miktarının 48 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, "Ümit Fonu" kapsamında ne kadar para toplanacağına ilişkin bir hedef belirlemediklerini kaydederek, bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını dile getirmişti.

Malezyalılar, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için ilk gün toplam 1,76 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

- Bakan maaşlarında indirime gidilmişti

23 Mayıs'taki haftalık kabine toplantısına ilk kez başkanlık eden Mahathir, düzenlediği basın toplantısında, bakanların maaşlarında yüzde 10 kesinti yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

Mahathir, 1981 yılında başbakan olduğunda da benzer bir kesinti yaptığını hatırlatarak kararın Malezya'nın mali durumuna katkı sağlayacağını dile getirmişti.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimi, Mahathir Muhammed liderliğindeki Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakı kazanmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dış BorcunMalezya Başbakanı Mahathir MuhammedNecip Rezak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1