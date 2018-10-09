Malezya'dan dış borcun kapanması için yeni hamle

ANKARA (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dış borcun ödenmesine katkı için vergilerde değişikliğe gidebileceklerini söyledi.

Eski Başbakan Necip Rezak döneminde Malezya'nın dış borcunun yaklaşık 252 milyar dolara ulaştığını kaydeden Mahathir, "Dış borcun ödenmesine katkı sağlamak için vergilerde değişikliğe gidebiliriz. Bunun yanı sıra, arsa gibi devlete ait mülklerin satışı da mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng de eski hükümetin başlattığı projelerin durdurulması konusuna değinerek, "Necip'in başlattığı projeleri devam ettirmek aptallık olur." dedi.

Malezya, geçen ay önceliğinin ülke borcunu ödemek olduğunu, bu nedenle Çin’in yapımını ve finansmanının büyük kısmını üstlendiği yaklaşık 3 milyar dolarlık boru hattı projesini iptal ettiğini açıklamıştı.

- Malezya halkından ülke borcu için 48 milyon dolar

Öte yandan, Malezya halkı da dış borcun ödenmesine birikimleri ile destek veriyor.

Dış borcun ödenmesine katkı sağlaması için açılan "Ümit Fonu" ile 4 ayda toplanan para miktarının 48 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, "Ümit Fonu" kapsamında ne kadar para toplanacağına ilişkin bir hedef belirlemediklerini kaydederek, bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını dile getirmişti.

Malezyalılar, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için ilk gün toplam 1,76 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

- Bakan maaşlarında indirime gidilmişti

23 Mayıs'taki haftalık kabine toplantısına ilk kez başkanlık eden Mahathir, düzenlediği basın toplantısında, bakanların maaşlarında yüzde 10 kesinti yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

Mahathir, 1981 yılında başbakan olduğunda da benzer bir kesinti yaptığını hatırlatarak kararın Malezya'nın mali durumuna katkı sağlayacağını dile getirmişti.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimi, Mahathir Muhammed liderliğindeki Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakı kazanmıştı.



