"Mali müşavirlerin yükü hafifliyor"

İSTANBUL (AA) - Ekohesap Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortağı Mehmet Akif Baykal, bu yıl yürürlüğe girerek mali müşavir ve muhasebecilerin hayatını kolaylaştıran defterbeyan.gov.tr hizmetine ilişkin, "Defter Beyan ile detaylı evrak girmek zorunda olacak olan serbest muhasebeci mali müşavirler artık evrak işiyle uğraşmayacak, mükelleflerinin Ekohesap’taki verilerini sadece kontrol edip, 1 tıkla verileri Defter Beyan sistemine gönderebilecekler." dedi.



Baykal AA muhabirinin Ekohesap'a ilişkin sorularını cevapladı.



Ekohesap'ın ön muhasebe (gelir gider takibi), e-devlet hizmetleri (e-fatura ve e-arşiv fatura) ve muhasebe (yasal defter, vergi ve bordro) özellikleri bulunduğunu belirten Baykal, "Biz Ekohesap olarak şahıs işletmelerine ön muhasebe, e-hizmetler ve muhasebe, limited ve AŞ firmalarına ön muhasebe ve e-hizmetle, serbest meslek erbaplarına muhasebe hizmeti veriyoruz.

Böylece şahıs firmaları ve serbest meslek erbapları tüm ihtiyaçlarını tek bir uygulama ile karşılayabilecekler. Limited ve AŞ tipi firmaların muhasebe ihtiyaçları için gerekli geliştirmeleri 2019 yılı içinde yapmayı planlıyoruz ve geliştirmeleri yaptığımız zaman ülkemizde tüm 30 ve altı çalışanı olan işletme ihtiyaçlarını tam karşılayacak ve muhasebelerini bilgi çağına uygun bir şekilde yönetebilecekler. " bilgilerini verdi.





- "İnternetin olduğu her yerden ön muhasebelerini yapabilecek"





Türkiye'de işletmelerin 2 farklı yazılım ile tüm muhasebelerini yönetebildiğini aktaran Baykal, cari hesap takipleri için ön muhasebe yazılımlarının, muhasebe ve vergi hesapları için de serbest muhasebeci mali müşavirlerin başka bir yazılım kullandığını söyledi. Bu uygulamaların çoğunun masaüstü yazılımı olduğunu anlatan Baykal, şöyle konuştu:



"Birçok işletme kullanım zorluğundan dolayı ön muhasebe yazılımı dahi kullanmamaktadır. Ekohesap’ın 2 önemli kolaylığı bulunmaktadır. Birincisi eğitim gerektirmeyen kullanımı, ikincisi ise sadece bir ön muhasebe uygulaması olmayıp aynı zamanda tüm muhasebesel işlemlerinin, ön muhasebenin, e-hizmetlerin ve muhasebenin yapılabilmesidir.



Ülkemizdeki hedef pazardaki işletmelerin finansal okur yazarlığı maalesef düşüktür. Mevcut yazılımların çoğu bilgisayarlara kurulabilen ve sadece bu bilgisayarlardan ulaşılabilen yazılımlardır. Bunlardan dolayı bir çok işletme ön muhasebe işlemleri için hala bir yazılım kullanmamaktadır ve genellikle defterde tutmaya devam etmektedirler. Ekohesap ile birlikte patronlar hiçbir eğitim almadan ve internetin olduğu her yerden ön muhasebelerini yapabilecekler.



İşletmelerin/KOBİ'lerin/mikro işletmelerin büyük çoğunluğu serbest muhasebeci mali müşavir ile çalışmaktadırlar ve mali müşavirleri yasal defterler ve beyanlar için farklı bir yazılım kullanmaktadırlar. Böyle olunca firmaların ön muhasebe yazılımı ile mali müşavirlerin yazılımları arasında bir bağlantısızlık olmaktadır. Bundan dolayı bir satış faturası hem firma tarafında hem de mali müşavir tarafından kendi yazılımlarına girilmektedir. Ekohesap ile iki kere fatura girişi ortadan kalkmaktadır. Firma ön muhasebesi için fatura girişi yaptığı zaman, bu bilgilerin muhasebesi anında yapılabilir olacaktır. Böylece işletmeler tüm muhasebe verilerine 1 tıkla ulaşabilirken, mali müşavirler de fatura belge toplama işlemleriyle uğraşmayarak, kendi yazılımlarına girme yükünden kurtulacaklar."







- "Bu sistemle GİB küçük işletmelerin tüm muhasebesel kayıtlarına sahip olacak"







Baykal, mikro işletmeler için 2014’te çıkan e-arşiv fatura ve 2018’de yürürlüğe giren defterbeyan.gov.tr hizmetlerinin pek çok gelişmiş ülkenin ilerisinde bir altyapı getirdiğini belirterek, "defterbeyan.gov.tr hizmeti yürürlüğe girdi, bu sene serbest meslek erbapları ve esnaflara zorunlu olup 2019 yılı itibari ile tüm şahıs işletmelerine zorunlu olacak." bilgisini verdi.





Baykal yeni hizmet defterbeyan.gov.tr'ye ilişkin şunları kaydetti:



"Eski vergi beyan sisteminde ilgili mükellefler serbest muhasebeci mali müşavirleri aracılığı ile sadece hesaplanmış vergi beyanlarını Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirmekteydiler. Örnek olarak bir işletme tüm satış ve masraflarına ait belgelerini serbest muhasebeci mali müşavirine verirdi. Mali müşavir de buradaki bilgileri kullanarak vergi hesabı yapıp, elektronik beyanname ile vergi beyanını yapardı. Artık küçük işletmelerin mali müşavirleri Gelir İdaresi’ ne tüm satışların ve giderlerin evrak bazlı bilgilerini girecekler ve vergileri sistem otomatik kendi hesaplayacaktır.



Bu uygulama önemli faydaları getirirken bazı zorlukları da getirmektedir. Bu sistemle GİB küçük işletmelerin tüm muhasebesel kayıtlarına sahip olacaktır. Böylece daha kolay bir vergi denetimini yapabilecektir. Hatta yapay zekaların vergi denetimini yapıp otomatik vergi cezası bile kesebileceği noktaya gelinebilir."





Baykal şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vergi hesabında insan faktörü minimuma iniyor, artık kişilerin evrak üzerindeki bilgiyi girmesi yeterli, gerisini algoritma hesaplayacaktır. GİB nezdinde küçük işletmelerin muhasebeleri daha standart ve ulaşılabilir bir yapıya kavuşuyor. Getirdiği zorluk ise serbest muhasebeci mali müşavirlerin iş yükünü artırmasıdır. Eski sistemde GİB işletme giderleri için çok fazla detay istemez iken bu yeni sistemde nerdeyse tüm giderlerin satır bazlı ve ekstra bilgiler ile girilmesini istemektedir.

Eski sistemde işletmelerin muhasebeleri yıllık bir bütünlük içerirdi. Örneğin bir işletme muhasebe sistemini değiştirmek istediğinde zorlu ve yorucu bir süreç olurdu. Bu zorluklar biraz daha azaldı."









- "İşletmeler için ön muhasebeyi yük olmaktan çıkarıyoruz"







Ekohesap’ın hem şirketlere hem de serbest muhasebeci mali müşavirlere bir çok faydası bulunduğunu belirten Baykal, şöyle konuştu:



"Küçük işletmelere getirdiğimiz en önemli vaad; karmaşık muhasebe mevzuatı konusunda hiçbir şey bilmeden herkesin 10 dakikada kullanmaya başlayabileceği bir uygulama ile ön muhasebelerini yapabilecek olmalarıdır. Bu ana vaade ek olarak isteyen işletmeler elektronik hizmetler ile muhasebelerini neredeyse tamamen elektronik ortama taşıyabilirler. İşletmeler için ön muhasebeyi zorluk ve yük olmaktan çıkarıyoruz. Bu sayede işletmeleri evrak yükünden kurtarıp, ön muhasebelerini de kolaylaştırmış oluyoruz. Her şeyin elektronik olması ile noter masrafları ve kağıt sarfiyatlarında da azalmalar olacaktır. İşletmeler fatura ,gelir-gider, yasal defter, bordro ve vergilerini yönetebilmek için iki şeye ihtiyaç duyacaklar: Bilgisayar ve internet.



Mikro işletmeler için üçüncü önemli vaad ise tüm muhasebesel verilerine anında ulaşabilecek olmaları. Artık aylık KDV’lerini öğrenmek için 15 gün, yıllık gelir vergilerini öğrenmek için 3 ay beklemelerine gerek kalmayacak. Sisteme fatura girildiği zaman anında tüm vergilerini güncel olarak görebilecekler.



Defter Beyan ile detaylı evrak girmek zorunda olacak serbest muhasebeci mali müşavirler artık evrak işiyle uğraşmayacak, mükelleflerinin Ekohesap’taki verilerini sadece kontrol edip 1 tıkla verileri Defter Beyan sisteminde gönderebilecekler. Böylece yeni sistemin getirdiği ek yükler serbest muhasebeci mali müşavirlerin omzundan kalkmış olacak."



Mehmet Akif Baykal, pazarlama çalışmalarına çok ağırlık vermedikleri halde mevcut süreçte 1,5 aylık süreçte 72 adet firmanın kullanmaya başladığını dile getirerek şunları ifade etti:

"Muhasebe sektöründe gerek firmalara ön muhasebe uygulaması olsun, gerekse serbest muhasebeci mali müşavirlere muhasebe yazılımı olsun bir çok firma bulunmaktadır. Ekohesap gibi komple muhasebe hizmeti veren uygulama henüz bulunmamaktadır. Bazı uygulamalar sadece ön muhasebe ve e-hizmet özelliklerine sahip iken, bazı uygulamalar sadece muhasebe özelliklerine sahiptir."