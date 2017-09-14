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Mali ve Çad vizeleri karşılıklı olarak kaldırdı

- İki ülke vatandaşlarının 90 günü geçmeyen ziyaretlerinde vize şartı istenmeyecek

Mali ve Çad vizeleri karşılıklı olarak kaldırdı

BAMAKO (AA) - Mali ve Çad'ın karşılıklı olarak vizeleri kaldırdığı bildirildi.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın 12-13 Eylül'deki Çad ziyareti sırasında alınan karar sonrası iki ülke arasında vizelerin karşılıklı kaldırıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, vize muafiyetinin yürürlüğe girdiği ve iki ülke vatandaşlarının 90 günü geçmeyen ziyaretlerini kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından tarihi önem taşıdığı da vurgulandı.

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Batı AfrikaÇadIbrahim Boubacar KeitaMaliOrta AfrikaVizeVize Muafiyeti
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