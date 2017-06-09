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Mali'de anayasa değişikliği yürüyüşü engellendi

BAMAKO (AA) - Mali'de güvenlik güçleri, anayasa değişikliği yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının gösterisine izin vermedi.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşlarının anayasa...

Mali'de anayasa değişikliği yürüyüşü engellendi

BAMAKO (AA) - Mali'de güvenlik güçleri, anayasa değişikliği yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının gösterisine izin vermedi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşlarının anayasa değişikliği yasa tasarısına karşı başkent Bamako'da düzenlemek istedikleri izinsiz yürüyüşü engelledi.

Taleplerini içeren bildiriyi okuyarak dağılan göstericiler, anayasa değişikliği projesinin Mali'nin güvenlik durumunun hiç iyi olmadığı bir dönemde gündeme getirilmesini eleştirdi.

Göstericiler, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde yönetim boşluğu bulunduğuna dikkati çekerek, yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için 9 Temmuz'da yapılması planlanan referandumun güvenli bir ortamda gerçekleşemeyeceğini savundu.

Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita, mevcut anayasayla bazı eksikliklerin yaşandığını gerekçe göstererek anayasa değişikliği yasa tasarısını geçen hafta meclise sunmuştu. Meclis de tasarıyı onaylamıştı.

Ülkede 2012'de başlayan şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı. Ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, eylemler düzenleyerek ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa DeğişikliğiMaliYürüyüş
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