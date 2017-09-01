Mali'de Kurban Bayramı

MALİ (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin başkenti Bamako'da halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri kabul edilen Mali'de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kentte yaptırılan Eyüp Sultan Camisi'ni doldurdu.

Namaza erkek, kadın ve çocukların yoğun katılım göstermesi nedeniyle cemaat caminin avlusuna taştı.

2017 yılı kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi de halkla bayramlaştı, çocuklara şeker ikram etti.