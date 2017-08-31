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Mali'de Kurban Bayramı hareketliliği

- Dünyanın en fakir ülkelerinden kabul edilen Mali'nin başkenti Bamako'daki pazarlarda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

Mali'de Kurban Bayramı hareketliliği

MALİ (AA) - Dünyanın en fakir ülkelerinden kabul edilen Mali'nin başkenti Bamako'daki pazarlarda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Nüfusunun yüzde 95'i Müslüman olan ülkede bayram öncesinde Malili Müslümanlar, başkentin en büyük pazarı olan ve her çeşit ürünün bulunabildiği "Büyük Bamako Pazarı'na" akın ediyor.

Pazar, her bayram öncesi giysi, gıda ve hediyelik eşya almak isteyen Malililerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş. Çok sayıda insanın da ekmek kapısı haline gelen pazarda, meyve, sebze, giyim, ayakkabı, hırdavat, ev eşyası ve oyuncak gibi ürünler yer alıyor.

Özellikle kadın, genç ve çocukların ilgi gösterdiği pazarda, zaman zaman yoğunluk nedeniyle hareket etmek bile zorlaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BamakoHazırlıkKurban BayramıMali
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