Mali'deki anayasa değişikliği krizi

BAMAKO (AA) - Mali Devlet Başkanı İbrahim Bubacar Keita'nın anayasa değişikliği projesini ertelemeyi kabul ettiği belirtildi.

"Anayasama Dokunma!" adlı sivil toplum kuruluşunun dini ve etnik liderlerin katkısıyla hazırladığı ortak bildiride, Devlet Başkanı Keita'ya tüm taraflar arasında uzlaşma sağlanana kadar anayasa değişikliği projesinin ertelenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Bildiride, Keita'nın bu talebi kabul ettiği ifade edildi.

Öte yandan sivil toplum kuruluşu bildiride, anayasa değişikliği referandumuna karşı bu hafta yapmayı planladığı protesto gösterilerini şimdilik iptal ettiğini belirtti.

Keita, mevcut anayasayla bazı eksikliklerin yaşandığını gerekçe göstererek anayasa değişikliği yasa tasarısını haziran ayında meclise sunmuştu. Meclis de tasarıyı onaylamıştı ancak muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları, 9 Temmuz'da yapılması planlanan ve daha sonra süresiz ertelenen anayasa değişikliği referandumunun tamamen iptal edilmesini talep etmişti.