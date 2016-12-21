Mali'deki barış anlaşması

BAMAKO (AA) - Mali'de eski ayrılıkçı grup Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA), verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Barış Anlaşması ve Ulusal Uzlaşma İzleme Komitesindeki (CSA) üyeliğini askıya aldı.

CMA'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl, ülkedeki silahlı ve ayrılıkçı gruplarla iktidar arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla barış anlaşması imzalandığı hatırlatıldı.

Anlaşma kapsamında ülkenin kuzeyinde geçici yönetimlerin kurulmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, hükümetin anlaşmaya aykırı olarak taraflarla müzakereye yanaşmadığı ve tek taraflı hareket ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, CSA bünyesinde sundukları önerilerin uygulanmadığı belirtilerek, CSA'dan geçici olarak çekildiğini duyurdu.

CMA yetkililerinden Algabass Ag Intallah da ülkenin kuzeyindeki silahlı grupların barış anlaşmasını sekteye uğratmak için son dönemde düzenlediği eylemlerden hükümetin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Hükümet CMA'nın bu kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ulusal Uzlaşma Bakanlığı kaynakları ise CMA'nın yönelttiği suçlamaların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de, CMA'ya bağlı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA), kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.



Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı. Ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

Barış anlaşması şartlarında yer alan "geçici yönetimler oluşturulması" projesinin, anlaşma imzalandıktan 3 ay sonra hayata geçirilmesi, bir süre sonra bölgenin yönetiminin anlaşmaya imza atan gruplara devredilmesi öngörülmüştü.

