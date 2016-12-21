Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Mali'deki barış anlaşması

- Anlaşmaya imza atan Azavad Hareketleri Koordinasyonu, Barış Anlaşması ve Ulusal Uzlaşma İzleme Komitesinden geçici olarak çekildiğini duyurdu

Mali'deki barış anlaşması

BAMAKO (AA) - Mali'de eski ayrılıkçı grup Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA), verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Barış Anlaşması ve Ulusal Uzlaşma İzleme Komitesindeki (CSA) üyeliğini askıya aldı.

CMA'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl, ülkedeki silahlı ve ayrılıkçı gruplarla iktidar arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla barış anlaşması imzalandığı hatırlatıldı.

Anlaşma kapsamında ülkenin kuzeyinde geçici yönetimlerin kurulmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, hükümetin anlaşmaya aykırı olarak taraflarla müzakereye yanaşmadığı ve tek taraflı hareket ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, CSA bünyesinde sundukları önerilerin uygulanmadığı belirtilerek, CSA'dan geçici olarak çekildiğini duyurdu.

CMA yetkililerinden Algabass Ag Intallah da ülkenin kuzeyindeki silahlı grupların barış anlaşmasını sekteye uğratmak için son dönemde düzenlediği eylemlerden hükümetin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Hükümet CMA'nın bu kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ulusal Uzlaşma Bakanlığı kaynakları ise CMA'nın yönelttiği suçlamaların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de, CMA'ya bağlı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA), kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı. Ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

Barış anlaşması şartlarında yer alan "geçici yönetimler oluşturulması" projesinin, anlaşma imzalandıktan 3 ay sonra hayata geçirilmesi, bir süre sonra bölgenin yönetiminin anlaşmaya imza atan gruplara devredilmesi öngörülmüştü.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CMAMali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.