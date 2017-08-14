Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma tatil mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Mali'deki BM barış gücü misyonuna saldırı: 2 ölü

- Saldırıda iki asker hayatını kaybetti, bir asker ise hafif yaralandı

Mali'deki BM barış gücü misyonuna saldırı: 2 ölü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mali'deki barış gücü misyonuna (MINUSMA) yönelik saldırıda, iki askerin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, MINUSMA'nın Mopti bölgesindeki Douentza kentindeki kampına kimliği belirsiz silahlı gruplarca saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda biri Mali diğeri BM barış gücünde görevli iki askerin hayatını kaybettiğini açıklayan Haq, bir askerin de hafif yaralandığını ifade etti.

Haq, barış gücü misyonuna yönelik saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Barış Gücü MisyonuBMMaliMINUSMA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5