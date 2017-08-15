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Mali'deki BM Barış Gücü misyonuna saldırı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği(AB), Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali'deki Barış Gücü misyonlarını (MINUSMA) hedef alan silahlı saldırıları kınadı.AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden...

Mali'deki BM Barış Gücü misyonuna saldırı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği(AB), Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali'deki Barış Gücü misyonlarını (MINUSMA) hedef alan silahlı saldırıları kınadı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin Timbuktu ve Douentza kentlerinde MINUSMA kamplarını hedef alan saldırıların ülkede barış ve gelişimi engellemek için yeni girişimler olarak değerlendirildiği belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin tutuklanması ve haklarında yargı sürecinin başlatılması gerektiği ifade edildi.

AB'nin saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Mali hükümetine ve BM'ye başsağlığı dilediği belirtilen açıklamada, Mali'deki barış gücünün ülkede barışı tekrar inşa etme çabalarına tam destek verildiği kaydedildi.

BM'den yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Timbuktu kentindeki Barış Gücü misyonuna kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 5'i Malili güvenlik görevlisi, biri jandarma ve biri sivil olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Açıklamada, 5 kişinin yaralandığı olayda, 6 saldırganın da etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti.



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Anahtar Kelimeler:
BM Barış GücüMaliSaldırı
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