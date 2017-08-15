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Mali'deki BM Barış Gücü misyonuna yönelik saldırılar

- Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı

Mali'deki BM Barış Gücü misyonuna yönelik saldırılar

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali'deki Barış Gücü misyonlarını (MINUSMA) hedef alan silahlı saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MINUSMA'ya yönelik son iki gündür gerçekleştirilen terör saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, kardeş Mali halkına ve BM Mali Barış Misyonu mensuplarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Türkiye son yıllarda terörizmin hedefi haline gelen Mali’yle dayanışmasını ve uluslararası toplumun BM vasıtasıyla ülkede barış ve istikrarın kalıcı biçimde sağlanmasına yönelik çalışmalarına destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Barış MisyonuBMMali
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