Mali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

BAMAKO (AA) - Batı Afrika ülkesi Mali'de Türk hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkların eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk hayırseverlerin bağışladığı ve Cansuyu Derneği ekipleri tarafından mezbahalarda kesilerek paketlenen kurban etleri, dünyanın en fakir ülkelerinden Mali'nin başkenti Bamako ile Sikasso ve Saga kentlerinde önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kesilen yüzlerce büyükbaş hayvanın eti yüzde 95'i Müslüman olan ülkede yaklaşık 12 bin aileye dağıtıldı.

Kurban etlerinin bir kısmı, Cansuyu'nun partner kuruluşunda gönüllü olarak görev yapan ekipler aracılığıyla kırsaldaki ailelere teslim edildi.

Cansuyu mali sorumlusu Mehmet Savaş AA muhabirine, Mali'nin dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer aldığını anımsattı.

Mali'nin zengin yer altı kaynakları bulunduğunu ancak sömürü altında olduğundan dolayı kaynaklardan faydalanamadığını belirten Savaş, buradaki halkın adeta açlığa mahkum edildiğini kaydetti.

Derneklerinin, Mali'de su kuyuları açtığını, Ramazan ayında kumanya yardımı yaptığını ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"Cansuyu olarak burada 12 senedir kurban eti dağıtıyoruz. Her yardım kampanyasında da önemli bir sayıda aileye ulaşıyoruz. Bu sene kesmiş olduğumuz kurbanlarla 12 bin aileye et ulaştırdık. Kurban etlerini yerel halk ve yerel yöneticilerin desteğiyle belirlemiş olduğumuz fakir bölgelerdeki en muhtaç kimselere ulaştırdık. Ülkenin yüzde 5'i hariç neredeyse tamamı ihtiyaç sahibidir."

Mali'nin Osmanlı mirası olduğunu dile getiren Savaş, "Türkiye bayrağını gören Malililer Osmanlı'nın geldiğini söylüyor. Burada gayrimüslimlerden ihtiyaç sahibi olanları da gözetip onlara da yardım ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.