Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Burak Sadıç Senegal
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Mali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

- Türk hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etleri, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince ihtiyaç sahibi 12 bin aileye dağıtıldı - Cansuyu mali sorumlusu Savaş: - "Türkiye bayrağını gören Malililer Osmanlı'nın geldiğini söylüyor"

Mali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

BAMAKO (AA) - Batı Afrika ülkesi Mali'de Türk hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkların eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk hayırseverlerin bağışladığı ve Cansuyu Derneği ekipleri tarafından mezbahalarda kesilerek paketlenen kurban etleri, dünyanın en fakir ülkelerinden Mali'nin başkenti Bamako ile Sikasso ve Saga kentlerinde önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kesilen yüzlerce büyükbaş hayvanın eti yüzde 95'i Müslüman olan ülkede yaklaşık 12 bin aileye dağıtıldı.

Kurban etlerinin bir kısmı, Cansuyu'nun partner kuruluşunda gönüllü olarak görev yapan ekipler aracılığıyla kırsaldaki ailelere teslim edildi.

Cansuyu mali sorumlusu Mehmet Savaş AA muhabirine, Mali'nin dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer aldığını anımsattı.

Mali'nin zengin yer altı kaynakları bulunduğunu ancak sömürü altında olduğundan dolayı kaynaklardan faydalanamadığını belirten Savaş, buradaki halkın adeta açlığa mahkum edildiğini kaydetti.

Derneklerinin, Mali'de su kuyuları açtığını, Ramazan ayında kumanya yardımı yaptığını ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"Cansuyu olarak burada 12 senedir kurban eti dağıtıyoruz. Her yardım kampanyasında da önemli bir sayıda aileye ulaşıyoruz. Bu sene kesmiş olduğumuz kurbanlarla 12 bin aileye et ulaştırdık. Kurban etlerini yerel halk ve yerel yöneticilerin desteğiyle belirlemiş olduğumuz fakir bölgelerdeki en muhtaç kimselere ulaştırdık. Ülkenin yüzde 5'i hariç neredeyse tamamı ihtiyaç sahibidir."

Mali'nin Osmanlı mirası olduğunu dile getiren Savaş, "Türkiye bayrağını gören Malililer Osmanlı'nın geldiğini söylüyor. Burada gayrimüslimlerden ihtiyaç sahibi olanları da gözetip onlara da yardım ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfrikaBamakoCansuyuKurbanMali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5