Maliye Bakanı Ağbal Bitlis'te:

BİTLİS (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bitlis'in gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Bakan Ağbal'ı, Bitlis'e gitmek üzere geldiği Muş Havaalanı'nda, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, protokol üyeleri, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri karşıladı.

Daha sonra Bitlis'e geçen Ağbal, Vali Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ağbal, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Çalışma ziyaretlerinde bulunmak amacıyla kente geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem Valimizle, hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcımızla Bitlis ve ilçelerinde incelemelerde bulunacağız. İlimizin sorunları konusunda Maliye Bakanlığı olarak neler yapabiliriz, ne tür katkılar sağlayabiliriz, bu konularda görüşmeler yapacağız. Yine belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunacağız. Akşam da Bitlisli iş adamlarımızın katıldığı bir etkinlikte kentin sorunları ve gelişmesi için yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. Bitlis'in gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için ne yapılması gerekiyorsa o konuda gerekli kararları alıp gerekli adımları da atacağız."

Ziyaretin ardından kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı kılan Ağbal, daha sonra esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.