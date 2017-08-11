Maliye Bakanı Ağbal, Bitlis'teki Selçuklu Mezarlığı'nı gezdi

BİTLİS (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda incelemelerde bulunarak, "Burada 8 binin üzerinde Türk evladının mezarı var. Her birisi çok özenle yapılmış birer sanat şaheseri. Bu mezarları yapan atalarımızdan, dedelerimizden, Türk ustalarımızdan Allah razı olsun diyoruz." dedi.

Bakan Ağbal, Bitlis'teki programı kapsamında Ahlat Müzesi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezerek, restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ağbal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ahlat'a yapılan karşılama merkezi ve müzenin, yörenin önemini ve tarihini anlatan çok özel eserler olduğunu belirtti.

Bölgenin tarihsel gelişimini ortaya koyan, mimarisini yansıtan eserin Ahlat'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ağbal, "Ahlat Selçuklu Mezarlığımızı gezerek yapılan çalışmaları yerinde gördük. Üniversitemizin çalışmalarını yerinde tespit etme imkanı bulduk. Tüylerimiz diken diken oldu. Uzun zaman önce Ankara'da Selçuklu Mezarlığını konuştuklarında, fotoğraflarını gösterdiklerinde buraya gelmek için can atıyordum. Allah nasip etti, bugün burayı ziyaret etme imkanına kavuştuk." diye konuştu.

- "Ahlat ve Selçuklu Mezarlığı mutlaka görülmeli"

Bakan Ağbal, Türkler olarak bin yıldan fazladır bu topraklarda yer aldıklarını, bu toprakları Orta Asya'dan sonra vatan bellediklerini ifade etti.

Bugün Anadolu coğrafyasının öz vatanları olduğunu, bin yıl boyunca buranın Türkleşmesinde, Müslümanlaştırılmasında, Türk-İslam medeniyetinin bu coğrafyada kurulmasında Ahlat'ın son derece önemli bir konumunun bulunduğunu vurgulayan Ağbal, bu açıdan öncelikle Malazgirt Muharebesi'nin muzaffer komutanı Alpaslan'ı rahmet ve minnetle andı.

Sultan Alpaslan'ın burada sadece bir savaş kazanmadığını aslında çağları açan, çağları kapatan, tarihi dönüştüren bir milletin ilk temellerini attığını anlatan Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Ortaçağı kapatan, yeniçağı başlatan, Bizans'ın yıkılışını yapan Fatih Sultan Mehmet'in ataları ilk olarak Ahlat'ta, Malazgirt'te bu medeniyetteki dönüşümü başlattı. Burada 8 binin üzerinde Türk evladının mezarı var. Her birisi çok özenle yapılmış birer sanat şaheseri. Bu mezarları yapan atalarımızdan, dedelerimizden, Türk ustalarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Gezilmesi, mutlaka görülmesi gereken bir yer Ahlat ve Selçuklu Mezarlığı. Hepimizin mutlaka buraya gelmesi lazım. Anadolu coğrafyasındaki İslamlaşmada, buranın Türk-İslam medeniyetinin beşiği haline gelmesine buranın büyük önemi var. Herkesin gelerek Selçuklu Mezarlığını, atalarımızın burada bin yıldır olduklarını gösteren yerleri görmeleri lazım. Hepimize bir borçtur bu."

Selçuklu Mezarlığı'nda valiliğin, belediye başkanlığının ve üniversitenin yoğun ve gayretli çalışmalarının bulunduğunu kaydeden Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde buranın daha da açığa çıkması, kazı çalışmalarının hızlandırılması ve kendilerinden sonraki kuşaklara bu eserlerin aktarılması için gece gündüz çalışacaklarını bildirdi.

Bakan Ağbal, "Maliye bakanları kolay kolay para vermezler ama bu iş başka bir şey. Bu bizim tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve borcumuz. Bugüne kadar böyle kalması bile hepimizin düşünmesi gereken bir durum. Biz burası için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Mezarlıkta dua okuduktan sonra Adilcevaz ilçesine geçen Bakan Ağbal, esnafı ziyaret ederek, ikram edilen yöresel ürünlerden yedi.

Bakan Ağbal, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.