Maliye Bakanı Ağbal:

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olanların ailelerine tazminat ödenmesine ilişkin, "Önümüzdeki hafta inşallah Adalet Bakanlığımız ailelerle görüşecek, ardından çok süratli şekilde komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı olarak biz de emanette bekleyen parayı tazminat olarak vatandaşlarımıza dağıtacağız." dedi.

Bakan Ağbal, Bayburt'ta devam eden yatırımlar ile Belediyenin alt ve üstyapı çalışmalarını inceleyerek Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Gördüğü eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat veren Ağbal, halkın her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin bu anlayış çerçevesinde yürütülmesini istedi.

Ağbal, bir gazetecinin, "Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olanların ailelerine tazminat ödemelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi noktasında kamuoyuna bazı yansımalar oldu. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusu üzerine, Bakanlık olarak konuya ilişkin dün yazılı açıklama yaptıklarını anımsattı.

Elim hadisede şehit olan bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Ağbal, "Konu tarafımızdan yakın şekilde takip ediliyor. Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Tabii çok farklı farklı talepler var. İki Bakanlık bir arada hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınlarıyla da görüşmek suretiyle ödenecek tazminat tutarlarını belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah Adalet Bakanlığımız ailelerle görüşecek, ardından çok süratli şekilde komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı olarak biz de emanette bekleyen parayı tazminat olarak vatandaşlarımıza dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şekilde Bakanlığımızın ailelerimizi üzmek, rencide etmek gibi bir düşüncesi asla olamaz. Böyle bir şeyi asla düşünemeyiz." diyen Ağbal, şöyle devam eti:

"Bu olayla ilgili konu aslında ilk başta bizim Bakanlığın konusu değildi. Adalet Bakanlığınca iş ve işlemler yürütülüyordu. Daha sonraki aşamada İsrail hükümetine karşı açılan Adalet Bakanlığındaki bütün dosyaları, hukuk sistemimiz gereği Maliye Hazinesi adına devam ettirilmesi gerektiği için biz devraldık. Devraldıktan sonra gerekli savunmaları, gerekli takipleri de yaptık. Yani burada vatandaşlarımızın Maliye Hazinesi aleyhine açmış oldukları davalarda da gerekli cevaplarımızı, izahlarımızı yapıyoruz."

- "Çalışmaları süratle sonuçlandıracağız"

Başhukuk Muhakemat Genel Müdürlüğünün ilk baştan itibaren yazışmalar, davalarda verilecek cevaplarda konunun hassasiyetini dikkate alarak çalışmalar yapılması gerektiği konusunda talimatlandırıldığına dikkati çeken Ağbal, "Şu anda devam eden davalarda zaten sahip olduğumuz bir hassasiyet var. Buna çok daha özen göstereceğiz, çok daha dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Ağbal, Mavi Marmara gemisinde şehit olan vatandaşların yakınlarına müsterih olmaları çağrısında bulunarak, "Kendileriyle ilgili bütün muameleyi çok dikkatli şekilde yürütüyoruz. Adalet Bakanımızla da görüştüm, ilgili arkadaşları bir araya getirdik ve bu çalışmaları süratle sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Allah'tan şehitlerin mekanını cennet etmesini niyaz eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Devlet ve hükümet olarak bu hadise olur olmaz uluslararası hukuktan gelen bütün haklarımızı sonuna kadar kullandık. Bütün dünya biliyor ki Türkiye Mavi Marmara gemisinde gelinen noktada baştaki talep ettiği her şeyi de elde etmiş oldu. Tabii ki yakınlarını kaybeden ailelerimizin acısı var, o bizim milletimizin acısı, milletimizin yarası. İnşallah bu meselelerin üstesinden geleceğiz ve bu meseleyi de çözeceğiz."







