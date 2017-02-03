Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Malta'daki AB gayriresmi liderler zirvesi

- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev: - "Bulgaristan için Avrupa Birliği’nin tüm dış sınırlarının korunması kilit önem taşır”

Malta'daki AB gayriresmi liderler zirvesi

SOFYA (AA) - Malta'daki AB gayriresmi liderler zirvesine katılan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Bulgaristan için Avrupa Birliği’nin tüm dış sınırlarının korunması kilit önem taşır." dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, Bulgar basınına yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın, kendi güvenliği açısından, Doğu Akdeniz üzerinden ve Doğu Avrupa’ya doğru giden göç güzergahlarının gözetimine büyük önem verdiğine işaret etti.

Radev, “AB’nin dış sınırı olan Bulgaristan’a doğru ani bir göç dalgasının çıkması durumunda ülkemizin alakalı bir karşılık verebilme meselesi bu anlamda özel bir öneme sahiptir.” ifadesini kullandı.

Avrupa’nın, kendi geleceğini güvence altına almak üzere olabilecek en iyi yöntemi aradığını belirten Radev, “Kendi güvenliğimizi sağlamadan ekonomik büyüme, vatandaşlarımıza iskan ve refah sağlama konusunu düşünmek bile mümkün değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Radev, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa liderleri, ortak bir stratejinin çevresinde birleştirerek, Avrupa’nın barış ve refahını sağlayacak ortak çıkarlarını savunacak bir iradeye sahip olduklarını kanıtlamak zorundalar."

Radev'e göre, AB ülkelerinin, dış sınırlarını koruma çabalarında bir dayanışma içinde oldukları, AB’nin dış sınırındaki ülkeleri de bu mücadelelerinde onları yardımsız bırakmamaları gerekiyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BulgaristanMaltaZirve
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.