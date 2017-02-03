Malta'daki AB gayriresmi liderler zirvesi

SOFYA (AA) - Malta'daki AB gayriresmi liderler zirvesine katılan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Bulgaristan için Avrupa Birliği’nin tüm dış sınırlarının korunması kilit önem taşır." dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, Bulgar basınına yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın, kendi güvenliği açısından, Doğu Akdeniz üzerinden ve Doğu Avrupa’ya doğru giden göç güzergahlarının gözetimine büyük önem verdiğine işaret etti.

Radev, “AB’nin dış sınırı olan Bulgaristan’a doğru ani bir göç dalgasının çıkması durumunda ülkemizin alakalı bir karşılık verebilme meselesi bu anlamda özel bir öneme sahiptir.” ifadesini kullandı.

Avrupa’nın, kendi geleceğini güvence altına almak üzere olabilecek en iyi yöntemi aradığını belirten Radev, “Kendi güvenliğimizi sağlamadan ekonomik büyüme, vatandaşlarımıza iskan ve refah sağlama konusunu düşünmek bile mümkün değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Radev, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa liderleri, ortak bir stratejinin çevresinde birleştirerek, Avrupa’nın barış ve refahını sağlayacak ortak çıkarlarını savunacak bir iradeye sahip olduklarını kanıtlamak zorundalar."

Radev'e göre, AB ülkelerinin, dış sınırlarını koruma çabalarında bir dayanışma içinde oldukları, AB’nin dış sınırındaki ülkeleri de bu mücadelelerinde onları yardımsız bırakmamaları gerekiyor.