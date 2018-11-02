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Maltepe Üniversitesi uluslararası konferans gerçekleştirecek

- Genel başlığı “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yılında İnsan Hakları: İnsan Hakları İçin Harekete Geç” olan konferansta, dünyada son 10 yılda insan haklarıyla ilgili olumlu ve olumsuz gelişmeleri ve çözüm önerilerini tartışılacak

Maltepe Üniversitesi uluslararası konferans gerçekleştirecek
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İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. yılı dolayısıyla uluslararası bir konferans düzenliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü'nün düzenlediği konferans, 6 Kasım ve 7 Kasım'da, İstanbul Marma Otel’de gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler'in, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yılı çağrısı olan “İnsan Hakları İçin Harekete Geç” çağrısı göz önüne alınarak, genel başlığı “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yılında İnsan Hakları: İnsan Hakları İçin Harekete Geç” olan konferansta, dünyada son 10 yılda insan haklarıyla ilgili olumlu ve olumsuz gelişmeleri ve çözüm önerilerini tartışılacak.

UNESCO İnsan ve Toplum Bilimleri, Politikalar ve Programlar Direktörünün, BM Beslenme Hakkı Raportörünün, ECRI’nin bir üyesinin ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanının da katılacağı bu konferansta, insan hakları eğitimiyle ilgili iki yuvarlak masa düzenlenecek. Konferans, UNESCO Eski Genel Direktörü Federico Mayor’un konuşmasıyla sona erecek.


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Maltepe Üniversitesi
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