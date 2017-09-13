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Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi'nde bulunan kahvehaneye, bir araçtaki kişilerce silahla ateş açıldı.Açılan...

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi'nde bulunan kahvehaneye, bir araçtaki kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fazlı Öncel (22) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralandığı belirtilen diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öncel'in ve yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bu arada, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
MaltepeSilahlı Saldırı
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