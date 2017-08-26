Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Edirne yönüne giden İbrahim Yılmaz'ın (20) yönetimindeki 34 FU 2524 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Başıbüyük sapağı ayrımındaki bariyerlere çarptı. Ardından refüje çıkan araç, yön tabelası direğine çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Yılmaz ve Ayetullah Tuncer (26) itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Tuncer'in cenazesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.