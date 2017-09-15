Maltepe'deki 3 milyonluk banka soygunu davası

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir banka şubesinde kadın banka müdiresini silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon lira havale yaptırdığı iddia edilen şüphelinin, "nitelikli silahla yağma", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Kenan Albayrak ile hesabına havale yapılan parayı iade etmeyen tutuksuz sanık Gül Özder ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Albayrak, olay günü kendinde olmadığını savunarak, şunları anlattı:

"6 aydır içinde bulunduğum sıkıntılı süreçten dolayı bunalımdaydım. Eşime ve dostuma karşı bir utancım vardı. Olay günü evde bulunan silahımı aldım, sahile gittim. Maksadım intihar etmekti ama yapamadım. Olayın ne kadar plansız ve aptalca olduğu ortada. Bankaya gittim ve müdürün odasına girdim. Hesabıma para aktarmasını söyledim. O parayla da borçlarımı kapatacaktım. Hesabıma 3 milyon lira aktardı. Ben de cep telefonumla parayı alacaklılarımın hesabına aktardım. Bu sırada silahı çıkardım masaya koydum. Daha sonra güvenlik görevlisi çeriye girdi. Kendisine 'kahramanlık yapma' dedim. Silahı ona doğrulttum. Silahını çıkarıp masaya bırakmasını söyledim. Banka müdiresinin 'bayılmak üzereyim' demesi üzerine güvenlik görevlisiyle birlikte dışarı çıkardık. Polisler kapıdaydı. Güçlük çıkarmadan teslim oldum. Silahımı hiç kullanmadım. Bankanın zararını giderdim. Pişmanım."

Tutuksuz sanık Gül Özder de "Ben daha önce bankadan 30 bin lira kredi çekerek sanığa kullanıp bana kâr payı vermesi için verdim. Bana bir buçuk yıl ödeme yaptı. Benim 22 bin lira borcum kalmıştı bankaya. Ben de sanıktan paramın aslını vermesini ve kredi borcumu kapatacağımı söyledim. Olay günü bankaya gidip hesaba baktığımda para yatmıştı. Memur hesap üzerinde bloke olduğunu söyledi. Beni müdüre yönlendirdi. O da telefonla konuşuyordu. Müdür, memura beni kastederek 'bu kızımızın böyle alengirli işlerle işi olmaz. Blokeyi kaldır parasını ver' dedi. Ben de parayı alıp kredi çektiğim bankaya götürüp borcumu kapattım." diye konuştu.

Bankanın müdiresi Bahar Halacoğlu ise şahsı adına sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Sanık odama girdi ve kağıt kalem istedi. Hesap numarasını yazdı ve önüme bıraktı. Silahı bana doğrultarak bu hesap numarasına 3 milyon lira yatırmamı istedi. Personelime talimat vererek havale yapmasını söyledim. Sanık cep telefonunu çıkarıp bazı şahısların hesabına havale yapmaya başladı. Ben fenalaşınca dışarı çıkmak istediğimi söyledim. Sanık da bana zarar vermeyeceğini, son işlemini tamamlayınca dışarı çıkacağımızı söyledi. Sonra birlikte dışarı çıktık." ifadelerini kullandı.

- İade edilmeyen parayı sanığın eşi ödemiş

Bankanın avukatı Hilal Filiz Duman Kayakök ise sanık Albayrak'ın borcunun tamamını ödediğine dair yazıyı mahkemeye sunduğunu belirterek, "Olaydan sonra sanık Gül Özder'in avukatı ile konuştum. Müvekkilinin parasını aldığını, iade edilecek bir durum olmadığını söyledi. Parayı iade etmedi. Bankadan alınan paradan sadece sanık Özder'e havale yapılan para çekilmiş. Diğer hesaplara gönderilen paralara bloke kondu. Bankanın ilgili müdürleri gönderilen hesaplardaki paraları savcılık kararıyla geri bankaya gönderdi. Sanık Özder'in aldığı para ise sanık Ramazan Kenan Albayrak'ın eşi Merve Albayrak tarafından bankamıza iade edildi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Kenan Albayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ramazan Kenan Albayrak'ın "nitelikli silahla yağma", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından 29 yıldan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, hesabına gönderilen parayı iade etmeyen Gül Özder'in ise "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



