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Maltepe'deki cinayet

- Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adamı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Maltepe'deki cinayet

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de tekerlekli sandalyedeki Kemal Gül'ü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kemal Gül'ü öldürdüğü iddiasıyla Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde gözaltında tutulan Osman G'nin işlemleri tamamlandı.

Olay sırasında alkollü olduğu belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- Olay

Maltepe Sahili Turgut Özal Bulvarı İDO İskelesi önündeki otobüs durağında bekleyen tekerlekli sandalyedeki Kemal Gül ile Osman G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Gül'ü tabanca ile başından vurarak kaçan Osman G. polis ekiplerince olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında yakalanmıştı.

Olay yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Gül ise müdahalelere rağmen kurtarılmıştı.

Kemal Gül'ün çevredeki parklarda uyuduğu ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MaltepeCinayet
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