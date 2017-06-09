Manavgat'ta iş yerinden hırsızlık kameralara yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Iraklı ve İranlı turistlerin bir iş yerinden yaptıkları hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Manavgat’ın Çenger Mahallesi'nde H.T'nin işlettiği marketten hediyelik eşya ve giyim eşyası çalındığı anlaşılınca iş yeri sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Zanlıların bölgede bulunan otellerden birinde konaklayan Irak uyruklu .S. ile İran uyruklu M.M. olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince kaldıkları otelde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, turistlerden biri etrafı kontrol ederken diğeri marketin önünde asılı giyim eşyasını inceliyor. Daha sonra ikili tezgah üstündeki bazı eşyaları alıp olay yerinden uzaklaşıyorlar.









