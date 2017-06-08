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Manavgat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Altan Doğan idaresindeki 07 JH 317 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Çenger Kavşağında Mehmet Dalkıran yönetimindeki 07 LS 099 plakalı...

Manavgat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altan Doğan idaresindeki 07 JH 317 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Çenger Kavşağında Mehmet Dalkıran yönetimindeki 07 LS 099 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle kamyonet sürüklenerek yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü ile eşi Kezban, çocukları Muhammed (9), Aysun (8) ve Efecan Dalkıran (1) ile otomobil sürücüsü Doğan ve yanında bulunan Yusuf Aydemir yaralandı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatTrafik Kazası
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