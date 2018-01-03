Manavgat'ta su baskını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağın taşması sonucu tesisleri ve iş yerlerini su bastı.

Manavgat'ta bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Irmağı besleyen Manavgat, Oymapınar ile Naras Barajı'nda su düzeyinin yükselmesi nedeniyle gece saatlerinden itibaren su bırakılmaya başlandı.

Su bırakma işlemi nedeniyle Manavgat ırmağında su seviyesi yükseldi. Manavgat Şelalesi'nin kıyısında bulunan restoran, satış yerleri, giyim mağazaları ve çay bahçeleri taşkın nedeniyle su altında kaldı.

Suların yükselmesiyle her yıl binlerce turistin görmek için geldiği Manavgat Şelalesi'nin alt ve üst kısımlarındaki su seviyesi eşitlendi. Planlı su salımı sonrası uyarılan işletme sahipleri, iş yerlerinde sudan zarar görecek malzemeleri başka alanlara taşıdı. Şelaleyi ziyarete gelen turistler ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Manavgat Şelalesi tesislerinde çalışan İbrahim Kazıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür Manavgat Irmağı'nın yükseldiğini ve bugün su seviyesinin daha da yükselerek iş yerlerinde su baskınına neden olduğunu dile getirdi.

Yetkililerin kendilerine durumla ilgili bilgi verdiğini belirten Kazıkçı, bununla ilgili hazırlık yaptıklarını ancak beklediklerinden fazla su geldiği için çalışma ofislerinin de su altında kaldığını, maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki tarihi köprüde suyun yükseldiği görüldü.





