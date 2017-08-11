Manavgat'ta trafik kazası:3 yaralı

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ulualan mevkisi D-400 karayoluna paralel tali yolda, Mehmet Ak idaresindeki 07 LR 636 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Çelik’in kullandığı 07 LEC 76 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yatarken sürücü Ak ile otomobilde bulunan Zeynep Kır ve hafif ticari araç sürücüsü Çelik yaralandı.
Durumu ağır olan Mehmet Ak özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.