Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Manavgat'ta trafik kazası:3 yaralı

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

Manavgat'ta trafik kazası:3 yaralı

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulualan mevkisi D-400 karayoluna paralel tali yolda, Mehmet Ak idaresindeki 07 LR 636 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Çelik’in kullandığı 07 LEC 76 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yatarken sürücü Ak ile otomobilde bulunan Zeynep Kır ve hafif ticari araç sürücüsü Çelik yaralandı.

Durumu ağır olan Mehmet Ak özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ManavgatTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5