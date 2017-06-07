Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 154 gram likit esrar ve satışa hazır 5 paket sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
İran uyruklu M.H.S.S'nin İran'dan getirdiği uyuşturucuyu Manavgat'ın Side bölgesinde piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri, söz konusu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
İran uyruklu M.H.S.S'nin kaldığı otel odasında baskın yapıldı. Odada yapılan aramada, yeşil renkli sakız halinde 60 gram likit esrar, ayakkabı içine gizlenmiş yine yeşil renkli sakız halinde 94 gram likit esrar ve çantasında poşetlenmiş satışa hazır halde 5 paket sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan İran uyruklu M.H.S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.