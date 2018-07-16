Mandarin Oriental keyifli bir akşamüstü davetine imza attı

Mandarin Oriental, Bodrum’da yer alan KaiBeach, fark yaratan bohem lüks konseptiyle, Bodrum Cennet Koyu’nun eşsiz plajında keyifli bir akşamüstü davetine imza attı.Uluslararası örnek projeleri ile tanınanbu yaz Mandarin Oriental Bodrum’da, farklı bir beach deneyimi sunmak amacı ile açtığı ve bir çok dilde mutluluk, deniz, güzellik anlamına gelenBodrum’un en güzel plajları arasında yerini aldı.Mandarin Oriental, Bodrum’un en yeni üyesi KaiBeach’i baştan tasarlayanev sahipliğindeyapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerindenkatılım gösterdi.katıldığı davette, konuklar KaiBeach’in özel imza ikram ve kokteyllerini deneyimleme fırsatı buldular.İstanbul Arnavutköy’de ismiyle müssemma “minik” bir gece kulübü olarak ortak müzik geçmişine ve yaşam kültürüne sahip rafine bir topluluğu ağırlayan “seçkin eğlence tarzını KaiBeach de deneyimleyen davetliler, Small DJ ekibiveperformansları ile güzel müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadılar.KaiBeach’in hayran bırakan kumları üzerinde, son derece rahat ve bohem ortamında güzel müzikler eşliğinde özel lezzetlerini deneyimleyen davetliler unutulmaz bir akşam geçirdiler.