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Mandarin Oriental keyifli bir akşamüstü davetine imza attı

Mandarin Oriental Bodrum'da yer alan Kai Beach'de ünlü simalar keyifli bir akşamüstü davetine katıldı

Mandarin Oriental keyifli bir akşamüstü davetine imza attı

 Mandarin Oriental, Bodrum’da yer alan KaiBeach, fark yaratan bohem lüks konseptiyle, Bodrum Cennet Koyu’nun eşsiz plajında keyifli bir akşamüstü davetine imza attı.
 
Uluslararası örnek projeleri ile tanınan RMA Group’un, bu yaz Mandarin Oriental Bodrum’da, farklı bir beach deneyimi sunmak amacı ile açtığı ve bir çok dilde mutluluk, deniz, güzellik anlamına gelen KaiBeach, Bodrum’un en güzel plajları arasında yerini aldı.
 
Mandarin Oriental, Bodrum’un en yeni üyesi KaiBeach’i baştan tasarlayanRMA Group’un Operasyon ve Yiyecek&İçecek Direktörü Ayşem Saraçoğluev sahipliğindeyapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Tuncay Aşcı, Yelda Demirören, Beste-Mustafa Yurttaş, Süleyman Kosif, Zeynep Yılmaz, Esra Oflaz Güvenkaya-Ziya Güvenkaya, Zuhal-Ceylan Pirinççioğlu, Nastassia-EfekanÇoşkunseven, Eda-Sarp Evliyagil, Burcu-Emre Ziyal, Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay, Aysel Akçay, Nuray Fenercioğlu, Aslı Kuseyrioğlu, Murat Süter, Destan Bezmenve Murat Ektirenkatılım gösterdi.
 
RMA Group Turizm Grubu Direktörü Kağan Taşkın’ın da katıldığı davette, konuklar KaiBeach’in özel imza ikram ve kokteyllerini deneyimleme fırsatı buldular.
 
İstanbul Arnavutköy’de ismiyle müssemma “minik” bir gece kulübü olarak ortak müzik geçmişine ve yaşam kültürüne sahip rafine bir topluluğu ağırlayan “Small”unseçkin eğlence tarzını KaiBeach de deneyimleyen davetliler, Small DJ ekibi Ayhan Kıray ve Ozan Özer’in  performansları ile güzel müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadılar.
 
KaiBeach’in hayran bırakan kumları üzerinde, son derece rahat ve bohem ortamında güzel müzikler eşliğinde  özel lezzetlerini deneyimleyen davetliler unutulmaz bir akşam geçirdiler.
 
 
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