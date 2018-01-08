Mangala Türk-Mozambik dostluğunu perçinliyor

MAPUTO (AA) - Türk zeka ve strateji oyunu mangala Türk-Mozambik dostluğunu perçinledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik'te "Ntxuva" adıyla oynanan mangala oyunu için başkent Maputo'nun Maxaquene bölgesinde turnuva düzenledi.

Turnuvaya bölge halkı da destek verdi.

TİKA Maputo Koordinatörü İbrahim Aybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada küçük bir turnuva organize ederek bölgede yaşayan halk arasında dayanışma ortamını güçlendirmeyi amaçladık. Bu oyunun Mozambik'te de oynandığını görmek ilginç." dedi.

Mozambiklilerle turnuvada oyun oynayan Aybek, "İleride Mozambikli ntxuva oyuncularını Türkiye'ye, Türkiye'deki mangala oyuncularını ise Mozambik'e getirmek istiyoruz. Kültürlerimiz arasındaki benzerliğe işaret eden bu oyunu desteklemenin önemli olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Aybek, TİKA'nın Mozambik'te sağlık, eğitim ve tarım alanında çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini kaydederek, "Son olarak Maputo Sanayi Enstitüsünde teknik eğitim programı gerçekleştirdik. Bu programı, içine iş güvenliği, makine tamiri ve tornacık gibi farklı konuları da dahil ederek genişletiyoruz." şeklinde konuştu.

Turnuvaya katılan oyunculardan Ernesto Chongo da "TİKA'nın burada olması nedeniyle çok mutluyum. 30 yılı aşkın süredir bu oyunu oynuyorum ancak hiç kimse bizi burada fark etmedi. Umuyorum ki oyunumuz TİKA sayesinde gelişir ve sınırları aşarak bilinir." dedi.

- Türk mangalası

Osmanlı döneminde Türkler tarafından oynanan mangala, 4 temel kuraldan oluşuyor. Oyun, kurayla başlıyor. Süre sınırlaması olmayan oyun, iki kişi ile oynanıyor. Mangala setinde 48 taş bulunuyor. Hazinesine en çok taşı biriktiren rakibine üstünlük sağlıyor. Beş set üzerinden oynanan oyunu, en fazla seti alan kazanıyor.

Türklerin yüzyıllardır oynadığı mangalanın farklı bir çeşidi olan "ntxuva" yerel halk arasında büyük ilgi görmekle birlikte aynı zamanda Mozambik'te milli oyun olarak kabul ediliyor.

Mozambik ve Türkiye'de aynı kurallarla oynanan oyunun tahtaları, Türkiye'de 12 deliğe sahipken, oyunun Mozambik versiyonlarında 48, 52 ve 64 delik bulunuyor.