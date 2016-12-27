Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Manhattan'da 1 milyon dolarlık kürk hırsızlığı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentindeki ünlü bir mağazadan 1 milyon dolar değerinde kürk mantolar çalındı.Manhattan'da Madison Caddesi'nde yer alan lüks mağazanın sahibi Dennis Basso, yaptığı açıklamada, hırsızların mağazasından...

Manhattan'da 1 milyon dolarlık kürk hırsızlığı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentindeki ünlü bir mağazadan 1 milyon dolar değerinde kürk mantolar çalındı.

Manhattan'da Madison Caddesi'nde yer alan lüks mağazanın sahibi Dennis Basso, yaptığı açıklamada, hırsızların mağazasından 1 milyon dolar değerindeki kürk mantoları çaldığını söyledi.

Madison Caddesi'nde yer alan dört katlı mağazaya sabaha karşı giren hırsızların aralarında samur kürk mantoların da bulunduğu en pahalı olanları aldığını belirten Basso, çalınanlar arasında 200 bin dolar değerinde paltolar olduğunu kaydetti.

Mağazasından ünlü isimlerin alışveriş yaptığını anımsatan Basso, bu olayın belki de şimdiye kadar New York'ta meydana gelen en büyük kürk soygunu olduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kürk MantoManhattanNew York
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.