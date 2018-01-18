Manisa CBÜ kendi enerjisini üretiyor

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ), Mühendislik Fakültesi çatısına kurulan bin 240 güneş enerjisi paneli ile enerji üretimi projesini tamamladı.

Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığı ile hazırlanan projenin tamamlanması dolayısıyla Manisa CBÜ Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde tören yapıldı.

Törende konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, üniversite bünyesinde kurulan enerji santrali ile kentteki enerji santrali sayısının 36'ya ulaştığını söyledi.

Enerji üretiminin önemine değinen Güvençer, "36 enerji santralimizin 23'ü lisanslı, 13'ü lisanssız. Manisa’nın barındırdığı kurulu güç 2 bin 193 megavat. Türkiye'nin genel enerji üretiminin yüzde 2,7'sini, üretim ve tüketim anlamında ise yüzde 3,7'sini Manisa olarak biz üretiyoruz." dedi.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ise güneş enerji santralleriyle ülkenin dışa bağımlılığını azalttığına dikkati çekti.

Çelebi, "Ülke ekonomisine ciddi katkısı var. Bizim özellikle dışa bağımlılığımızın iki kaynağı var. Enerjide dışa bağımlılık, teknolojide dışa bağımlılığın getirdiği dış ticaret açıkları. Bu konuda Türkiye 15 yıllık süre zarfında teknoloji ve Ar-Ge alanında ciddi bir atılım yaptı. Bu konuda dışa bağımlılığımızı hızla azaltıyoruz." diye konuştu.

- "Üniversitenin yüzde 7-8'lik elektrik ihtiyacını karşılayacak"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Sezai Taşkın da güneş enerji santrallerinin öneminin giderek arttığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ülkedeki yenilenebilir enerjinin yüzde 44'lük pay içerisindeki güneş enerji santrallerinin oranı henüz yüzde 1 seviyesindedir. Manisa ilimizde güneş enerjisi yönüyle yıllık metrekare başına bin 500 ila bin 600 kilovat/saatlik elektrik enerjisine tekabül eden güneş enerjisi ışınımı almaktadır. Projemizin teknik detaylarında, Mühendislik Fakültesinin çatısında her biri 270 vat değerinde bin 240 panel bulunmaktadır. Bu panellerden sağlanan enerjiyi şehir şebekesi sistemine bağlamak için ise 11 adet invertör kullanılmıştır. Çatıda delme işlemi gerektirmeyen özel konstrüksiyon kullanılmıştır. Bu projeyle yıllık üretilecek enerji miktarımız 500 megavat/saattir. Bu 500 megavat/saat elektrik enerjisi ile yıllık 165 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını öngörmekteyiz. Aynı zamanda yerleşkenin elektrik ihtiyacının yüzde 7-8'lik elektrik ihtiyacını karşılayacaktır."

Törende Vali Güvençer ve Rektör Çelebi, projenin yürütücülerine teşekkür belgesi ve plaket verdi.