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Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama:

-"Sosyal medyada Manisa Polisi hakkında çıkan birtakım haberler ile ilgili olayın gerçekleştiği 5 Eylül 2016 tarihinde tespit edilen personel hakkında görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmiş, ayrıca adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır"

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama:

MANİSA (AA) - Manisa Emniyet Müdürlüğünden bir polis memuru hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Manisa’da bir operasyon sırasında yaşanan olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada Manisa Polisi hakkında çıkan birtakım haberler ile ilgili olayın gerçekleştiği 5 Eylül 2016 tarihinde tespit edilen personel hakkında görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmiş, ayrıca adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Halen idari soruşturması Polis Başmüfettişlerince takip edilmekte, adli yargılanması ise ilgili ceza mahkemesinde devam etmektedir."

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Emniyet MüdürlüğüManisaPolisSosyal Medya
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