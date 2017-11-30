Manisa merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik "ışık evleri" soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından Manisa, İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa, Kocaeli, Tokat, Konya ve Denizli illerinde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin öğrenci oldukları, aralarında "ByLock" kullanıcıları ve "mahrem yapı"nın üst düzey yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise Kuzey Irak'a kaçtığı bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.