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Manisa merkezli terör operasyonu

- Terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı

Manisa merkezli terör operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa merkez, Saruhanlı ile Gölmarmara ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, , M.Ç, M.E, F.Ç, B.A ve . gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltındaki zanlılar işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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