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Manisa'da 112'ye asılsız ihbarda bulunan asker tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 112 Acil Komuta Merkezine asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 askerden 1'i tutuklandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Eylül'de...

Manisa'da 112'ye asılsız ihbarda bulunan asker tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 112 Acil Komuta Merkezine asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 askerden 1'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Eylül'de 112 Acil Komuta Merkezine asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 6 kişinin Kırkağaç 6’ncı Komando Eğitim Alay Komutanlığında acemi er olduğu belirlendi.

Acemi erler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Acemi erlerden H.M.C arkadaşların teşvikiyle 112 Acil Komuta Merkezine asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri ardından H.M.C ve kendisini teşvik eden 5 arkadaşıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından 5 er serbest bırakırken, H.M.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Acemi er H.M.C, cep telefonundan merkezine, "Emniyete bol bol ambulans gönderin. Hemen harekete geçin. Yoksa patlayacak." diye ihbarda bulunduğu öğrenildi.

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