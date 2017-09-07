Manisa'da 14 yaşındaki kızın kaçırıldığı iddiası

İZMİR (AA) - Manisa'da bir hafta önce 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan 18 yaşından küçük zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ailesiyle bayram ziyareti için 31 Ağustos'ta babaanne ve dedesinin Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evine gittikten sonra kaybolan E.M'yi kaçırdığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan 'nın (17), Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen , çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçırıldığı iddia edilen E.M. ise babası Selman ve annesi Gülziye M'ye teslim edildi.
Şehzadeler ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.M, 31 Ağustos akşamı ailesiyle bayram ziyareti için babaanne ve dedesinin Saruhanlı ilçesindeki evine gitmiş, sabah yatağında bulunamamıştı. Ailenin şikayeti üzerine kaçırıldığı öne sürülen E.M'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
Kız çocuğu, kendisini kaçırdığı iddia edilen 'nın halası B.A'nın, Buca ilçesinde yaşayan arkadaşı R.Y'nin evinde bulunmuştu.