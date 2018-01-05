Manisa'da acemi eğitimlerini tamamlayan askerler yemin etti

MANİSA (AA) - Manisa'da eğitimlerini tamamlayan 5 bin 102 asker için yemin töreni düzenlendi.



Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1997/4 tertip 2. kademe ve 369'uncu kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile asker ailelerinin izlediği törende eğitimlerini tamamlayan 3 bin 147 asker, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Erlere belgelerini Vali Güvençer, 1. Er Eğitim Tugay Komutanı Kıdemli Albay Güven Dere ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü verdi.

Törende konuşan Dere yaptığı konuşmada, and içme töreninin Mehmetçiklerin TSK saflarına katılmanın işareti olduğunu belirtti.

"Vatan borcu kabul ederek kutsal saydıkları hizmetleri yapmak üzere güzel yurdumuzun dört bir yanından birliğimize katılan evlatlarımızın ant içme törenini büyük bir gururla gerçekleştirdik." diyen Dere, şöyle devam etti:

"Huzurlarınızda şanlı Türk sancağı gölgesinde içilen bu anda kutsal vatan toprağı uğruna verilen tüm şehitlerimizin de şahitlik ettiklerine inanıyoruz. Silahlı kuvvetlerimizin saflarına katılan ataları gibi babaları gibi kahraman Mehmetçiklerim, biraz önce milletimize sadakatle hizmet edeceğinize emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinize, icabında vatan cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve hayatınızı feda eyleyeceğimize dair yemin ettiniz. Komutanınız olarak ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın 'Vatan, bayrak ve şeref' olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum."

Törenin sonunda askerler, tören geçişi yaptı. Daha sonra aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.

- Erden kız arkadaşına evlilik teklifi sürprizi

Yemin törenin ardından aileleri ile bir araya acemi askerlerden Osman Özsevgili, töreni izlemeye gelen kız arkadaşı Fatma Nur'un önünde diz çökerek cebinden çıkardığı yüzüğü uzatıp evlilik teklifinde bulundu.

"Evet" cevabı veren Fatma Nur, gözyaşlarına hakim olamadı.

Özsevgili, kız arkadaşının geleceğini öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirterek "Önceden evlilik teklifini nasıl yapacağımı düşünüyordum. Hazır törenime gelmişken böyle bir sürprizi burada yapmak istedim. Kabul etmesi beni çok mutlu etti." dedi.

Sürprizin şaşkınlığını yaşayan Fatma Nur ise, "Çok mutlu oldum çünkü Osman'ı çok seviyorum. Askerliğini bitirmesini dört gözle bekliyorum. Askerden sonra düğün yapmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

- Alaşehir'deki tören

Alaşehir'de de Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan ve acemi eğitimlerini tamamlayan bin 955 er için de yemin töreni düzenlendi.

Törene Eğitim Alayı Komutanı Ulaştırma Albay İsmail Elalmış, birlikte görevli komutanlar ile yemin edecek askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

369'uncu kısa dönem erler ve 1997/4 tertip 2. dönem erlerin yemin etmesi sonrası konuşan Komutan Albay Elalmış, anne ve babalara seslenerek çocuklarının kendilerine emanet olduğunu ve onların değerini çok iyi bildiklerini dile getirdi.