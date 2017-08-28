Manisa'da cinayet: 1 ölü 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şefika Tangı, 13 yaşındaki kızının eve gelmemesi üzerine, evine gittiği eski eşi Mehmet Aktaş ile tartışmaya başladı.
Tartışmayı ayırmak için araya giren Şefika Tangı'nın eşi Mehmet Tangı, Aktaş tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.
Tangı, arabasından aldığı bıçakla Aktaş’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Aktaş'ı Soma Devlet Hastanesine kaldırdı.
Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tangı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şefika Tangı'nın kızının olaydan 2 saat sonra eve döndüğü öğrenildi.