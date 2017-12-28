Manisa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

MANİSA (AA) - Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında Suriye uyrukluların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Salihli ve Turgutlu ilçelerinde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Turgutlu'da iki, Salihli ilçesinde ise 3 şüpheli yakalandı.

Aralarında Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.