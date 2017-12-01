Manisa'da depo yangını

MANİSA (AA) - Manisa'da içerisinde mutfak tüplerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Kömürcüler Sitesi'nde mutfak tüplerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Tüplerin patlamadığı yangında, depoda hasar oluştu.



Bölgede inceleme yapan ekipler, benzin kokan şişe ve çakmak buldu. Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptı.

Çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yangın öncesinde bir aracın ayrıldığını öğrenen polis ekipleri, şüpheli aracın plakasını tüm birimlere bildirerek çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kundaklandığı iddia edilen deponun sahibi Ş.A, karakola giderek şikayetçi oldu.



