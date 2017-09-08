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Manisa'da FETÖ'den 7 tutuklama

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik il merkezi ve Soma ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Manisa'da FETÖ'den 7 tutuklama

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik il merkezi ve Soma ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütünün Manisa yapılanmasına yönelik bugün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 13 zanlının işlemleri ise sürüyor.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muhabir: Zekeriya Güneş,Soner Övümlü

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Anahtar Kelimeler:
FetöManisaSomaTürkiye
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