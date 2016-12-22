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Manisa'da fırtına

- Demirci ilçesinde zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, zarar gören teller nereniyle elektrik kesintisi yaşandı, bir evin çatısı uçtu

Manisa'da fırtına

MANİSA (AA) - Demirci ilçesinde zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik kesintileri yaşandı, bir evin çatısı uçtu.

İlçe merkezinde dün gece başlayan ve gündüz de etkisini sürdüren rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 65 kilometre hıza ulaşarak "fırtına" şeklinde esti.

Fırtına nedeniyle Çamlıca Mahallesinde Erkan Mazılı'ya ait evin çatısı uçtu, demir korkulukları zarar gördü.

Ayrıca Sinan, Fatih, Sofular ve Çamlıca mahallelerinde ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. İlçenin bazı bölümlerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

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Çamlıca MahallesiÇatıları UçurduDemirciFırtınaManisaSinan Mahallesi
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